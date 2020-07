BioNTech Aktie: Es geht in die gewünschte Richtung!

BioNTech Aktie: Mit dem gestrigen Handelstag ist es noch einmal mehr klar, es geht in Richtung 100 Euro. Die Widerstandszone von ca. 63,50 USD ist nun deutlich überwunden. Die 100 Euro Marke bietet sich aus zweierlei Gründen als gute Preiszielmarke an. Zum einen notiert dort das Märzhoch dieses Jahres und zum anderen lässt sich an die Aprilwelle das Fibonacci-Extension-Werkzeug anlegen. Dieses ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



