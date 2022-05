BioNTech-Aktie: Die Erwartungen übertroffen!

Die Aktie von BioNTech hat wieder zurück in die Spur gefunden: Am Freitagvormittag ging es im Xetra-Handel um weitere drei Prozent auf gut 152 Euro nach oben. Nach den Quartalszahlen am Montag und einem vermeldeten Gewinn von 4,75 Milliarden Euro, hatten die Anleger noch mit Zurückhaltung reagiert, schickten die BioNTech-Aktie kurz auf 138,60 Euro, bevor sie am Dienstag sogar auf… Hier weiterlesen