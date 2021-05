BioNTech-Aktie: Erst einmal abwarten oder kaufen?

Das war heftig. Die BioNTech-Aktie ist um 15,5 Prozent abgestürzt. Die an der NASDAQ notierte Aktie fiel vom jüngsten Top am Dienstag dieser Woche bei 213,15 US-Dollar bis auf ein gestriges Schlusskursniveau bei 176,88 US-Dollar. Das Tagestief von 169,30 US-Dollar nur knapp unter dem Schlusskurs. Eine echte Gegenbewegung auf die Verkaufswelle kam so nicht zustande.

Eher ein negatives Vorzeichen für die weitere ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung