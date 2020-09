BioNTech-Aktie: Erfolg nicht um jeden Preis!

In England laufen derzeit Pläne an etwas, was vor nicht allzu langer Zeit noch undenkbar gewesen wäre. Die Regierung hat sogenannte „Human Challenge“-Studien ins Auge gefasst, bei denen Probanden nach dem Verabreichen eines Corona-Impfstoffs absichtlich mit dem Virus infiziert werden sollen. Auf diese Weise soll besonders schnell wie Wirksamkeit verifiziert werden. Normalerweise laufen Impfstoff-Studien über einen sehr langen Zeitraum und die ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung