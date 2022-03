BioNTech-Aktie: Entscheidung für die Zukunft!

Weitere Suchergebnisse zu "Tesla":

Während einige Impfstoff-Hersteller noch fieberhaft an Zulassungen für ihre Covid-19-Vakzine arbeiten, plant BioNTech bereits weit in die postpandemische Zukunft. So investiert der mRNA-Spezialist derzeit Hunderte von Millionen € in den Bereich der Krebstherapien.

Eine der vielen Firmen, mit denen die Mainzer auf dem Gebiet zusammen forschen, ist der US-Biotechkonzern Regeneron. Die Partner planen derzeit eine gemeinsame klinische Studie mit dem Krebsimpfstoff BNT116



