BioNTech-Aktie: Endlich eine Zulassung!

Impfgegner haben viele Argumente. Eines der Argumente gegen den BioNTech-Wirkstoff Comirnaty dürfte aber in den kommenden Tagen ausgeräumt werden. Denn bislang hat der Corona-Impfstoff von BioNTech nur eine Notfallzulassung in den USA. Wie verschiedene Medien in den USA berichten, könnte BioNTech jedoch schon zu Beginn der neuen Woche eine reguläre Zulassung in den USA erhalten.

Die Story ist für das Mainer Biotech-Unternehmen ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung