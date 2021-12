BioNTech-Aktie: Eine gute Nachricht

Darauf ist immer zu achten: In einem insgesamt schwachen Markt sind steigende Aktien, wie heute zum Wochenauftakt die BioNTech-Aktie, stets mehr als einen Blick wert. Denn starke Aktien in einem schwächeren Marktumfeld können in der Regel bei steigenden Märkten stärker als der Gesamtmarkt profitieren.

Mit einem Plus von rund 2,6 Prozent stemmt sich die BioNTech-Aktie gegen den teils massiven Kurseinbruch der Aktienmärkte.



