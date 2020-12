BioNTech Aktie: Der Durchbruch steht unmittelbar bevor!

Die Corona-Krise und die Forschung an einem passenden Impfstoff haben die Aktie des Mainzer Unternehmens BioNTech in den letzten Wochen und Monaten bewegt. Anfang November konnten endlich erfolgreiche Studiendaten vorgelegt werden. Der zusammen mit dem amerikanischen Pharmariesen Pfizer entwickelte Impfstoff soll über eine 95-prozentige Wirksamkeit verfügen. Die Nachricht löste ein Kursbeben aus und schob die Aktie ganz dicht an die 100-Euro-Marke ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



