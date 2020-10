BioNTech Aktie: Drückt das jetzt den Kurs?

Das deutsche Biotechnologie Unternehmen forscht aktuell gemeinsam mit Pfizer an einem Impfstoff für Corona und hofft eigentlich noch in diesem Jahr auf eine Notfallzulassung, zumindest in den USA. Diesbezüglich wurde ursprünglich angekündigt, dass gemeinsam mit den Quartalszahlen von Pfizer die entscheidenden Ergebnisse zur derzeitigen Studie bekanntgegeben werden können, sodass – sollten diese positiv ausfallen – mit der Produktion begonnen werden kann. ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung