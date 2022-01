BioNTech-Aktie: Drama?

BioNTech hat am Donnerstag mit einem kleinen Aufschlag um 2,5 % immerhin die ersten Schockwellen des Vortags überstanden. Der Impfstoffhersteller steht zum relativ nahen Ende des Börsenhandels in dieser Woche mit einem deutlichen Abschlag in Höhe von 11,7 % innerhalb von fünf Tagen mit dem Rücken zur Wand. Wie geht es weiter?

Die Sorgen wachsen

Der Markt drängt und drängt. Die Aktie ist ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung