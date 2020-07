BioNTech Aktie: Drama!

BioNTech ist auch am Donnerstag extrem schwach in den Tag gestartet. Weitere 3 % Minus wurden in den ersten Handelsminuten verbucht. Was ist da los? Ein Drama in mehreren Akten steht offenbar nach Meinung des Marktes bevor. Denn an sich dominieren derzeit die scheinbar guten Nachrichten. Das vormalige Kursziel beim Allzeithoch scheint an Glaubwürdigkeit zu verlieren. Im Hintergrund verkaufen Investoren.

Forschung startet

Zunächst ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung