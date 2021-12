BioNTech-Aktie: Doch noch angekommen?

Hinter der Aktie von BioNTech liegen wahrlich keine guten Tage: Von einem Tageshöchstkurs noch am Montag von 267,40 Euro im Xetra-Handel, waren die Papiere des Tübinger Biotech-Unternehmens auf 230,40 Euro zum Börsenschluss am Mittwoch abgestürzt. Das bedeutete ein veritables Minus von fast 14 Prozent innerhalb von drei Handelstagen. Doch am Donnerstag im Vormittagshandel lugt die BioNTech-Aktie wieder vorsichtig nach oben, erreichte ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



