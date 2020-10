BioNTech Aktie – Doch kein Impfstoff für 2020?

Das könnte die Stimmung für BioNTech drücken! Der US-Experte für Viren und Immunologie Anthony Fauci widersprach wieder einmal seinem Chef, dem US-Präsidenten Donald Trump. Denn Trump erwartet schon in Kürze einen Impfstoff. Doch nach Ansicht von Fauci wird es zumindest in den USA keinen Corona-Impfstoff in 2020 geben. Fauci erklärte vielmehr in einem Gespräch mit dem Fachmagazin “Jama Network”, dass es ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



