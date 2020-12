BioNTech Aktie – Doch alles schon eingepreist?

So richtig zulegen konnte die BioNTech-Aktie die vergangenen beiden Handelstage nicht mehr! Von jüngst erreichten Top ging es am Dienstag wieder abwärts und am Mittwoch sodann eine Gegenbewegung! Letztlich pausiert der Wert so im Bereich der Marke von 120 US-Dollar. Die vorherigen Gewinnmitnahmen vom Dienstag wurden jedoch mit einem Plus von über 6 Prozent wieder aufgeholt. Die scheinbar stärkere Volatilität ist ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung