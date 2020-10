BioNTech Aktie: Diese News ging im Jubel unter!

Die Euphorie um BioNTech war am Dienstag und Mittwoch riesig. Doch aus den USA droht möglicherweise Ungemach. Was ist passiert?

EMA, die europäische Arzneimittelbehörde, gab am Dienstag bekannt, den Zulassungsprozess für einen Corona-Impfstoffkandidaten des deutschen Biotech-Unternehmens zu starten. Zudem teilte BioNTech mit, dass sich die klinischen Phase-III-Studien bereits in einem weit fortgeschrittenen Stadium befinden. Entsprechend positiv fiel das Echo in den Medien ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung