BioNTech Aktie: Darauf warten alle!

Wie Spiegel-Online am Freitag berichtete, machen jüngste Äußerungen des BioNTech-Chefs, Ugur Sahin, Hoffnung. Denn in einem Videointerview mit den regionalen Verlag VRM, soll sich der Chef des Unternehmens BioNTech zuversichtlich hinsichtlich des ersehnten Corona-Impfstoffs gezeigt haben. Demnach könnten die Daten der Wirksamkeitsstudie zum Corona-Impfstoff schon bald vorliegen. Sollten sich diese als positiv erweisen, so könnte BioNTech bereits Mitte November die US-Zulassung



