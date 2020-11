BioNTech-Aktie: Darauf hat die Welt gewartet!

Nach langem Bangen und Hoffen könnte es am heutigen Freitag endlich soweit sein. BioNTech wird wohl endlich die lang ersehnte Notzulassung für seinen Corona-Impfstoff in den USA beantragen. Das ließ zumindest der Chef Ugur Sahin in einem Interview mit CNN verlauten. Die ersten Dosen sollen dann schon vor Jahresende ausgeliefert werden. Ob das klappt, liegt allerdings nicht allein in der Hand ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung