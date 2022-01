BioNTech-Aktie: Damit konnte niemand rechnen!

Der Abwärtstrend bei der BioNTech-Aktie setzt sich am Donnerstag nicht nur einfach fort, er nahm massiv an Fahrt auf und ließ das ohnehin schon unter Druck geratene Papier um gleich 7,3 Prozent in die Tiefe fallen. Das tut doppelt weh, da sich daraus potenziell weitere Verkaufssignale ergeben könnte.

Im Handelsverlauf ging es gestern bis auf 178,15 Euro in Richtung Süden.



