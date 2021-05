BioNTech-Aktie: Da gibts kein Halten mehr!

Die Aktien von BioNTech stiegen am Montag sprunghaft an, nachdem der Hersteller von Impfstoffen gegen das Coronavirus für das erste Quartal einen Gewinn gemeldet hatte, der über den Erwartungen lag. Gleichzeitig kündigte das Unternehmen eine große Expansion in Asien an. Der Gewinn von BioNTech lag bei 4,39 USD pro Aktie bei einem Umsatz von 2,05 USD Milliarden.

