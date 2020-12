BioNTech Aktie: Crash!?

Weitere Suchergebnisse zu "Tesla":

Die Aktie von BioNTech ist zuletzt extrem unter Druck geraten. Auch am Donnerstag ging es für den Wert um immerhin 2 % abwärts. Wer die Berichte der vergangenen Tage verfolgt hat, dürfte überrascht sein. Denn BioNTech erwartet nach den Zulassungen für den Corona-Impfstoff in Großbritannien und in den USA nun auch noch das Placet für die EU.

Schon am 21. Dezember könne ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung