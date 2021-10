BioNTech-Aktie: Die Chancen für eine Trendumkehr steigen!

Die BioNTech-Aktie war in der Corona-Krise einer der absoluten Highflyer-Aktien. Da das Unternehmen als erstes Biotech- bzw. Pharmaunternehmen einen zugelassenen Impfstoff gegen Covid-19 auf den Markt gebracht hat, ist diese Entwicklung auch nicht wirklich überraschend gewesen. An den Märkten erlebten die sogenannten Impfstofftitel Hochkonjunktur und markierten ein Rekordhoch nach dem Nächsten. So wurde aus einem beschaulichen Forschungsunternehmen aus Mainz in wenigen ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung