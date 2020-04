BioNTech Aktie: Die Bullen sind wieder da!

BioNTech Aktie | ISIN:US09075V1026 | WKN:A2PSR2

In den letzten Handelstagen konnten die Bullen wieder von sich Reden machen und den Aktienkurs gen Norden treiben. So ist das Hoch von Ende März bei ca. 60,00 Euro erreicht worden. Wie auf der Grafik zu sehen ist, stellt die Zone einen besonderen Widerstand dar. Der Anteilschein ist erstmal davon abgeprallt. Nun kommt es darauf an, ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung