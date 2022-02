BioNTech-Aktie: Bringt das die Aktie ins Schleudern?

Die Zeiten, in denen BioNTech täglich die Schlagzeilen füllte, scheinen für den Moment vorbei zu sein. Zumindest Neues gibt es dieser Tage nur noch eher selten über den Mainzer Impfstoffhersteller zu hören. Zumeist werden an bestimmten Stellen längst bekannte „Neuigkeiten“ neu aufbereitet, was für die Anleger freilich nicht weiter von Interesse ist.

Eine Meldung vom gestrigen Montag könnte für jene aber zumindest ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung