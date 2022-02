BioNTech-Aktie: BioNTech und Afrika

Mit einer mobilen Produktionsanlage in Containergröße will BioNTech die Impfstoffproduktion in Afrika vorantreiben. Wie BioNTech mitteilte, besteht die mobile Produktionsanlage für die mRNA-Impfstoffe aus zwei Einheiten mit jeweils sechs Containern. Beide Module bieten Platz für alle notwendigen Geräte im Fertigungsprozess.

Der Impfstoff von Pfizer/BioNTech wird zunächst eine jährliche Produktionskapazität von 50 Millionen Dosen haben. Wenn diese Impfstoffe entwickelt, zugelassen und lizenziert ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung