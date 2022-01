BioNTech-Aktie: Der Ausverkauf wird fortgesetzt

Es gab einmal eine Zeit, da konnten die Anleger gar nicht genug BioNTech-Aktien in ihren Depots haben. Sie endete im letzten August. Seitdem bestimmt eine übergeordnete Abwärtsbewegung das Bild. Der jüngste Abverkauf begann am 12. November auf einem Hoch bei 332,00 Euro. Am Freitag wurden im Tief nur noch 128,50 Euro für den Titel bezahlt. Das sagt eigentlich schon fast ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung