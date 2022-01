BioNTech enttäuscht in diesen Tagen enorm. Das Unternehmen aus Mainz hat auch am Freitag zum Abschluss der Woche mit einem Abschlag in Höhe von mehr als -6 % eine katastrophale Bilanz vorgelegt. Innerhalb der vergangenen fünf Tage ging es für den Titel um mehr als -24 % nach unten. In einem Monat verlor die Aktie über -45 %. Dies sind Vorzeichen ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung