BioNTech-Aktie: Anfang oder Ende?

Die Story ist nach wie vor ausgezeichnet. Das Biotech-Unternehmen BioNTech ist seit 2020 auf der Gewinnerseite. Zügig und schnell wurden mit den ersten Anzeichen einer möglichen Corona-Pandemie die Weichen gestellt. Und in dieser Geschwindigkeit könnte es weiter gehen.

So will BioNTech in den kommenden Jahren zu einem der größeren Pharma-Unternehmen in Deutschland wachsen. Hunderte neuer Mitarbeiter werden gesucht. In Mainz am Hauptsitz ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung