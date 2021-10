BioNTech-Aktie: Die Analysten erwarten mehr!

Das war ein heftiger Schlag ins Kontor: Als vor dem Wochenende die positiven Studiendaten zu einem neuen Corona-Medikament von Merck & Co veröffentlicht wurden, verloren alle Impfstoff-Unternehmen heftig. Die Aktie von BioNTech etwa ging am Freitag um 14 Prozent nach unten, am Montag fanden die Papiere erst bei 201,10 Euro einen Boden. Letztendlich ging die BioNTech-Aktie bei 210 Euro aus dem ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



