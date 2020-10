BioNTech-Aktie – Alles nur das nicht!!

Die Zahlen der Neu-Infektionen für das Covid19-Virus schnellen weltweit in die Höhe. Eine zweite Welle erfasst Europa. In Deutschland steigen die Fallzahlen rasant an und innerdeutsche Risikogebiete werden ausgewiesen. Für die einen ist dabei viel Panikmache dabei, für die anderen sind die Maßnahmen ein sinnvoller Schritt um die Gesundheitssysteme nicht zu überlasten. Und eines scheint doch festzustehen: Covid19 ist mehr als ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung