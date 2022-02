BioNTech-Aktie: Alles noch im Rahmen?

Im heutigen Handel gibt es abseits der russischen Invasion in der Ukraine kein anderes Thema mehr. In der Folge geht es allerorten mit den Kursen tief in den roten Bereich. Die BioNTech-Aktie ist da keine Ausnahme. Um rund vier Prozent verschlechterte der Titel sich bis zum Mittag und fiel damit bis auf 120,15 Euro zurück.

Das hält sich im Vergleich zu anderen ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



