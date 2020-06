BioNTech Aktie: ACHTUNG HV!

In 2 Tagen ist es so weit, BioNTech lädt zur virtuellen Hauptversammlung ein. Hier warten Anleger gespannt auf weitere Informationen zu den aktuellsten Testergebnissen der COVID-19 Studie. Vor bereits einem Monat kündigte das Unternehmen Testergebnisse für Ende Juni/ Anfang Juli an. Somit können Anleger am 26.06. auf weitere Informationen diesbezüglich hoffen.

