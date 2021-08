BioNTech-Aktie: 1.000 US-Dollar als Ziel?

Die BioNTech-Aktie konnte innert drei Wochen eine knappe Verdoppelung erreichen. Von 226 US-Dollar ging es bis auf 432 US-Dollar aufwärts. Würde das so weitergehen, käme wohl in einigen Wochen gar die rund 1.000 US-Dollar in Sichtweite. Damit ist zwar nicht unbedingt zu rechnen. Doch die jüngste Aufwärtsbewegung dürfte kein Strohfeuer gewesen sein.zur Originalmeldung