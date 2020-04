BioNTech: 105% Gewinnchance! Wetten, dass…?

BioNTech ist eine der Aktien der Stunde. Kein Wunder. Denn das Rennen um die Bekämpfung der Corona-Krise läuft auf vollen Touren. Unternehmen aus Deutschland, Asien und den USA arbeiten fieberhaft an einem Impfstoff und an Wirkstoffen zur Heilung. BioNTech liegt dabei aussichtsreich im Rennen. Schließlich hat die Biotech-Schmiede mit Fosun Pharma und Pfizer starke Partner an ihrer Seite.

Aber ist BioNTech wirklich der aussichtsreichste Kandidat im Kampf gegen das Virus? Wir haben zahlreichen Biotech-Unternehmen unter die Lupe genommen und die Gewinnchancen analysiert. Den Sonderreport können Sie hier kostenfrei abrufen.

Dementsprechend hoch her ging bei der BioNTech-Aktie in den vergangenen Wochen. Zwischen dem 13. und dem 18. März konnte sich der Kurs mal eben vervierfachen. Auf über 100 Euro. Zwar folgte anschließend eine Korrektur auf rund 50 Euro, doch es scheint nur eine Frage der Zeit, bis die Aktie die alten Höchststände wieder erreicht.

Denn die Kurspfeile für BioNTech zeigen in allen Zeithorizonten klar nach oben. 20-Tage-, 38-Tage- und auch der 50-Tage-Durchschnitt geben grünes Licht für weitere Kursgewinne. Auch die 100-Tage-Linie spricht für steigende Notierungen. Ausgehend vom aktuellen Kurs von 49,50 eröffnet sich für BioNTech bis zum Allzeithoch eine Gewinnchance von 105%!