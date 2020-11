BioNTEch: Ist das das Aus für die Mainzer?

Zuletzt sah es so aus, als wachsen die Bäume für BioNTech regelrecht in den Himmel. Am Freitag beantragten die Mainzer die Notfallzulassung für Ihren Corona-Impfstoff BNT162B2 und kündigten bereits für die zweite Dezember-Woche erste Massenimpfungen an. Doch jetzt könnte BioNTech noch auf der Zielgeraden abgefangen werden.

Denn wie der Konkurrent AstraZeneca soeben vermeldete, steht der britische Impfstoffhersteller kurz vor dem Durchbruch. Gemeinsam mit der Oxford-Universität hat der Medizin-Riese den Wirkstoff AZD1222 entwickelt, deren vorläufigen Ergebnisse Großes erwarten lassen. Denn zum einen soll der Impfstoff deutlich günstiger sein als BioNTechs Wirkstoff, zum anderen weniger temperaturanfällig.

