BioLase: Die Bullen nehmen neuen Anlauf

Bis Ende Dezember befand sich die Aktie der BioLase Inc. in einem intakten Abwärtstrend. Er verlief unterhalb des 50-Tagedurchschnitts und erreichte am 22. Dezember bei 0,265 US-Dollar sein Tief. Danach starteten die Bullen einen neuen Anstieg. Er erreichte bereits am 29. Dezember ein Hoch bei 0,669 US-Dollar.

Es wurde im Januar durch den Anstieg bis auf 1,38 US-Dollar nochmals signifikant ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



