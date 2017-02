BioFach 2017: Wertzuwachs durch Bio und Frauen / Expertengespräch auf dem Mestemacher-Ausstellerstand (FOTO)

Nürnberg/Gütersloh (ots) -Wertzuwachs in Gesellschaft, Wirtschaft, Landwirtschaft /Ökonomie, Ökologie, Sozial - wo findet in Zukunft Zuwachs statt?Darüber sprach Prof. Dr. Ulrike Detmers, Gesellschafterin,Geschäftsführungsmitglied und Sprecherin in der Mestemacher-Gruppe,mit Fachleuten am 16.02.2017 auf dem Ausstellungsstand vonMestemacher auf der Weltleitmesse für Bio Produkte Bio Fach inNürnberg.Martin Häusling, Mitglied des Europäischen Parlaments für DieGrünen/EFA, wies darauf hin, dass die Entscheidung im Raum steht, obBio auch in Zukunft ein Nischenmarkt bleibt oder ein dominanterAnbaufaktor in der Landwirtschaft wird. Der Bio Bauer, der selbst zurPioniergeneration der Bio Landwirte gehört, fordert von derkonventionellen Landwirtschaft, weniger Pflanzenschutzmittel zuverwenden. Es sei aber sehr schwierig, der EU-Kommission zuvermitteln, dass öko ein grundsätzlich anderer Wirtschaftsansatz istund eben mehr als nur ein "frei von". Es könnte das Leitmodell derLandwirtschaft sein. Das Verständnis für Bio ist aber in denverschiedenen EU-Ländern sehr unterschiedlich ausgeprägt.Verbesserungsbedarf der Bio-Verordnung sieht Martin Häusling z.B.bei Importregeln von Bio Rohstoffen aus Drittländern sowie derVereinheitlichung der Interpretation der Ökoverordnung.Prof. Dr. Dodo zu Knyphausen-Aufseß, Leiter des FachgebietesStrategische Führung und Globales Management an der TechnischenUniversität Berlin, sieht die Gefahr eines wachsenden Grabenszwischen Digital Natives und denen, die von der digitalen Weltausgeschlossen sind. Digitale Kompetenz wird in Zukunft immer mehrüber soziales Ansehen und Verdienst entscheiden.Wie die Frauenrechtlerin Detmers hält Margarete Bause Frauenarbeitfür einen wesentlichen Wirtschaftsfaktor. Margarete Bause war bis zum15.02.2017 Fraktionsvorsitzende Bündnis 90/Die Grünen im BayerischenLandtag. Allein die reproduktive Arbeit, der Zusammenhalt dessozialen Gefüges in den Gesellschaften der Welt ist ein immenserWert, der aber in der rein ökonomisch definiertenWertschöpfungs-Definition kaum eine Rolle spielt. Aber ohne diesesUnerwähnte geht gar nichts. Allein bei Bildung und Sozialem ist esgerade in der sog. Dritten Welt angezeigt und zum Glück immer mehrPraxis, Frauen einzubeziehen und gezielt zu fördern undeinzubeziehen. Und auch bei der Integration von Ausländern inDeutschland wurden Frauen in der Vergangenheit vernachlässigt. Dabeihaben sie bei der Integration eine ganz wesentliche Rolle: alssozialer Anker, bei der Bildung, als Vorbilder für Kinder undJugendliche, so das Credo der ehemaligen Fraktionsvorsitzenden, diefür den Bundestag kandidiert.Für Prof. Dr. zu Knyphausen-Aufseß sollten Unternehmen sozialverantwortlich handeln. Unternehmen sind starke Player, von denen einsoziales, gesellschaftliches Engagement erwartet werden kann. Durcheine aktive Rolle bei der Förderung von sozialen Standards auch inEntwicklungsländern kann dort selbstständig ein sozialer Fortschrittvorangetrieben werden, der vielleicht anders nicht möglich wäre.Dabei geht es nicht nur um Verbesserung der Lebensbedingungen oderbessere Schulung, sondern auch um verbesserte Produktivität. DerBegriff der Wertschöpfung ist insofern durchaus weiter zu verstehenals nur ökonomisch. Auch gesellschaftlicher Fortschritt, eine gleicheVerteilung von Wertschöpfung ist Bestandteil des Geschäftsbegriffes,an dem sich Unternehmen messen lassen müssen.Für Frau Bause ist die aufgeklärte, vernetzte Zivilgesellschaftein wesentlicher Faktor bei der neuen Ausformung, einem neuenVerständnis von Wertschöpfung. Ein "Business case" ohne Ausbeutungwird auch in Zukunft gut ankommen. Wird aber ein ausbeuterischesVorgehen bekannt, steigt durch die soziale Vernetzung der Druckexponentiell, das kann sich kein Unternehmer leisten. Die aufgeklärteZivilgesellschaft kontrolliert zu einem gewissen Maß also diesozialen Standards selbst. So können im Idealfall ökonomische undsoziale Ansprüche verschmelzen. Das ist ein Vorteil derDigitalisierung - auch eine wertgeleitete Produktion hat eineneigenen wirtschaftlichen Wert an sich.Auch für die bisher nicht "eingepressten" Beiträge der weiblichenBevölkerung, was Soziales und Familie angeht, muss der andere Teilder Bevölkerung, müssen Männer mit Verantwortung übernehmen.Prof. Dr. Ulrike Detmers zieht für Mestemacher das Fazit, dassgerade in Zeiten höherer Risiken der Gesellschaft in der Ökonomiesoziale Chancen liegen. Unternehmen können soziale Standards in derinternationalen Lieferkette pushen und nachhaltig mit der großenPolitik gemeinsam durchsetzen.Pressekontakt:Prof. Dr. Ulrike DetmersGesellschafterin, Mitglied der zentralenUnternehmensleitung und Sprecherin der Mestemacher-GruppeLeitung Zentrales Markenmanagement undSocial MarketingTel.: 05241 8709-68E-Mail: ulrike.detmers@mestemacher.deOriginal-Content von: Mestemacher GmbH, übermittelt durch news aktuell