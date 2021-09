BioCryst-Aktie: US-Regierung legt los?

Das U.S. Department of Health and Human Services (HHS) hat seine Option zum Kauf von weiteren 10.000 Dosen Rapivab (Peramivir-Injektion)(NASDAQ:BCRX) ausgeübt. Die Regierung wird rund 7 Millionen Dollar für die antivirale Grippetherapie bezahlen. Mit dem Kauf von Rapivab wird der Strategische Nationale Vorrat versorgt. Die Bestellung ist Teil eines 34,7-Millionen-Dollar-Vertrags, den die Centers for Disease Control and ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!