Binnenflüchtlingen in Afghanistan steht ein harter Winter bevor / Viele Menschen im Ali Lala Flüchtlingscamp in Ghazni in Not (FOTO)

Osnabrück (ots) -Die Zahl der Binnenflüchtlinge in Afghanistan hat in den letztenJahren stark zugenommen. Etwa eine Million afghanische Flüchtlingemussten bereits - aufgrund politischer Spannungen zwischenAfghanistan und Pakistan - aus ihrem Exil in Pakistan nachAfghanistan zurückkehren. Hinzu kamen im Jahr 2016 über 670.000Binnenflüchtlinge. Viele leben jetzt in Flüchtlingscamps inAfghanistan, in denen sie vorübergehend ein provisorisches Zuhauseaufbauen.Eines dieser Camps für Binnenflüchtlinge ist Ali Lala. Es liegtetwa 2 km westlich des Zentrums der Provinzhauptstadt Ghazni. VieleBinnenflüchtlinge aus den Provinzen Helmand, Zabul, Uruzgan, Nimruzund Kandahar haben in dem Camp schon seit Jahren Zuflucht gefunden.Mittlerweile sind es über 400 Menschen, darunter viele Kinder undFrauen, die in Zelten und anderen provisorischen Behausungen leben.Die Männer können hin und wieder als Tagelöhner in sehrbeschwerlichen Jobs arbeiten, mit denen sie sich mehr schlecht alsrecht über Wasser halten können. Um zu überleben müssen viele Frauenund Kinder betteln. Sie alle hoffen auf eine bessere Zukunft. Geradeim Winter, der jetzt hereinbricht und bitterkalt ist, leiden sieunter den harten Bedingungen. Die Temperaturen sinken nachts auf biszu minus 15 Grad Celsius. Bei Schnee und Kälte bieten die Zelte wenigSchutz. Die Lebensmittel werden knapp und Erwerbsmöglichkeiten sindzu dieser Jahreszeit kaum vorhanden. In dieser schwierigen Situationallein gelassen, bitten die Flüchtlinge um Hilfe. Wie schon imletzten Winter plant der Afghanische Frauenverein e. V., die dortlebenden Familien mit Lebensmitteln und Decken zu unterstützen, umdie größte Not zu lindern.Der Afghanische Frauenverein e. V. ist eine humanitäreHilfsorganisation, die seit 25 Jahren für den Wiederaufbau undFrieden in Afghanistan arbeitet. Mit den Projekten, die vorwiegend inländlichen Gegenden liegen, werden gezielt Frauen und Kindergefördert. Neben Nothilfeaktionen werden hauptsächlich Projekte unterder Leitlinie "Hilfe zur Selbsthilfe" in den Bereichen Bildung,Gesundheit und Trinkwasserversorgung durchgeführt.Das bestehende Team des Afghanischen Frauenvereins e. V. vor Ortgewährleistet Einkauf, Logistik und Verteilung der geplantenNothilfeaktion im Flüchtlingscamp Ali Lala.Für die geplante Winternothilfeaktion wird dringend finanzielleUnterstützung benötigt. Jede Spende hilft diesen Menschen imkommenden harten Winter. Der Afghanische Frauenverein e.V. bittetunter dem Stichwort "Winternothilfe 2017 Ghazni" um Unterstützung.Spendenkonto:Afghanischer Frauenverein e.V.Stichwort "Winternothilfe Ghazni"Commerzbank KoblenzIntern. Kto.-Nr. (IBAN): DE28 5708 0070 0680 8505 00Intern. Bankidentifikation (BIC): DRESDEFF570Pressekontakt:Nadia NashirVorsitzende Afghanischer Frauenverein e. V.0541-4089996info@afghanischer-frauenverein.de