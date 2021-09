Bingbon integriert sich in TradingView und wird der neueste Broker auf der TradingView-Plattform

Singapur (ots/PRNewswire)Bingbon, das sich selbst als erstklassige Krypto-Social-Trading-Plattform bezeichnet, freut sich, bekannt zu geben, dass es Maklern Zugang zu TradingView, einer weltweit anerkannten Marktanalyse-Community-Plattform, gewährt hat.Das 2011 gegründete Unternehmen TradingView bietet über 30 Millionen täglich aktiven Nutzern fortschrittliche Finanzvisualisierungstools und umfassende Marktdaten.Bingbon integriert sein Brokerage über eine leistungsstarke API in die TradingView-Webplattform, die Bingbon dabei helfen kann, neue Nutzer in einem großen Zielpublikum zu finden.Die Nutzer von Trading View können sich dann bei ihren Maklerkonten anmelden (oder bei Bedarf ein neues Konto eröffnen), die Streaming-Daten des Maklers empfangen und Aufträge direkt an den Makler senden. Als unterstützter Makler verkürzt sich der Weg des Nutzers zur Eröffnung eines Kontos und zur Abwicklung von Geschäften. Dieser strategische Ansatz zieht Investoren an und stärkt gleichzeitig die Krypto-Community für beide Parteien.Als eine schnell aufstrebende Handelsplattform für Kryptowährungsderivate bereichert Bingbon seine Krypto-Social-Trading-Plattform durch die Zusammenarbeit mit stärkeren globalen Unternehmen und Gemeinschaften.Die Partnerschaft mit TradingView bringt mehrere vielversprechende Vorteile für Bingbon-Nutzer mit sich und wird den Handels- und Strategieverfeinerungsprozess für Händler weiter vereinfachen, da sie einen besseren Zugang zu leistungsstarker Technologie und aktiven Handelsgemeinschaften erhalten. Darüber hinaus ermöglicht die Integration den Bingbon-Nutzern, ihre Trades direkt über TradingView zu verwalten, was ihnen die Recherche, die Entwicklung von Anlagestrategien, den Austausch und die Anzeige von Handelsideen erleichtert.Zuvor hatte Bingbon das Andocken von Chartdaten an TradingView abgeschlossen, das verschiedene Charting-Tools, Indikatoren und Overlays enthält. Die Nutzer von Bingbon können die Charts aller Bingbon Kontrakthandelspaare über TradingView einsehen. Bingbon bietet eine effiziente, übersichtliche und einfache Benutzeroberfläche auf Desktop- und Mobilgeräten für den Handel an den Kryptomärkten.Die vertiefte Zusammenarbeit mit TradingView bedeutet, dass Bingbon die Benutzererfahrung noch weiter verbessern kann. Die Nutzer werden über die notwendigen Ressourcen verfügen, um intelligentere und fundiertere finanzielle Entscheidungen zu treffen."Die Marktdaten von Bingbon sind jetzt seit einem Jahr auf TradingView online. In diesem Jahr hat Bingbon nach und nach aufsichtsrechtliche Lizenzen wie die AUSTRAC erhalten, was uns mehr Vertrauen in die Einführung der Handelsintegration gibt, um den Nutzern ein besseres Handelsumfeld und -erlebnis zu bieten. Wir freuen uns auf weitere Kooperationsprojekte zwischen Bingbon und TradingView in der Zukunft." - Mark Ting, Growth Director of Greater China bei TradingView.Bingbons Erkundung der TradingView-Maklerdienste wird Bingbon helfen, eine offene, transparente und vertrauenswürdige Handelsgemeinschaft aufzubauen, um mehr Makler und Händler als Teil seines Ökosystems zu gewinnen. Top-Broker auf TradingView bringen mehr Transparenz und Handelserfahrung zu Bingbon. Zu den Brokern mit Zugang zu TradingView gehören unter anderem AMP, Gemini, Alpaca und FXCM."Die Zusammenarbeit mit TradingView ist für uns eine besondere Freude. Sie werden uns dabei helfen, unsere Social-Trading-Börse in eine Weltklasse-Spielwiese für Händler zu verwandeln. Die weitere Zusammenarbeit mit TradingView wird Bingbon helfen, sein Investoren- und Händlernetzwerk auf der Plattform auszubauen." - Elvisco Carrington, Communications and Partnership Manager bei BingbonFoto - https://mma.prnewswire.com/media/1593397/Lark.jpgPressekontakt:Wayne+852-57006190media@bingbon.comOriginal-Content von: Bingbon, übermittelt durch news aktuell