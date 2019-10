Binance tritt globalem Blockchain-Rat von Kakaos Klaytn bei

Weitere Suchergebnisse zu "Kakao NYBOT Rolling":

- Klaytn, entwickelt von Kakaos Blockchain-Sparte Ground X, ist eineöffentliche Blockchain-Plattform, deren Mainnet im vergangenen Juniden Betrieb aufnahm- Klaytn kooperiert mit führenden Organisationen und Unternehmen inverschiedenen Industriezweigen im Rahmen seines GovernanceCouncil-Programms; Ziel ist der gemeinsame Betrieb seinesdezentralisierten Netzwerks unter öffentlicher Aufsicht, umnutzerfreundliche Blockchain-Services für die breite Massebereitzustellen- Binance, weltgrößter Kryptowährungs-Handelsplatz und globalesBlockchain-Ökosystem, unterstützt Klaytn in seinem GovernanceCouncil und beim Betrieb seines Konsensknotens- Binance ist der erste Blockchain-Vertreter unter 25 führendenUnternehmen (darunter LG Electronics), der dem Klaytn GovernanceCouncil beitrittSeoul, Südkorea (ots/PRNewswire) - Klaytn, das führendeBlockchain-Projekt unter Führung des südkoreanischen Internet-RiesenKakao, hat heute die Aufnahme von Binance in den Klaytn GovernanceCouncil bekanntgegeben. Binance wird den Betrieb derBlockchain-Plattform unterstützen, um Entwicklungsprojekte auf denWeg zu bringen und der Blockchain zum weltweiten Durchbruch zuverhelfen.Mit Aufsicht über die Klaytn-Plattform haben dieCouncil-Mitglieder die Funktion, wichtige Entscheidungen über diegeschäftliche und technische Entwicklungsstrategie bei Klaytn zutreffen - beispielsweise in Zusammenhang mit dem Betrieb desKonsensknotennetzwerks. Außerdem werden sie die Entwicklung vonKlaytn-basierten Anwendungen unterstützen und die Implementierungseiner Technologie in ihre bestehenden Services voranbringen. NebenBinance gehören 24 weitere Unternehmen dem Klaytn Governance Councilan, darunter LG Electronics, Union Bank of the Philippines, Celltrionund seit Kurzem AhnLab und Yeahmobi."Wir sind glücklich, dass sich die weltweit führendeKryptowährungsbörse Binance unserem Governance Council anschließt",sagte Jason Han, CEO von Ground X, Entwickler der Klaytn-Plattform."Wir freuen uns darauf, den Governance Council weiter zu stärken. Wirwerden weitere führende Unternehmen aus verschiedenenIndustriezweigen einladen, uns als Council-Mitglieder bei unseremVorhaben zu unterstützen, der Blockchain auf breiter Front zumDurchbruch zu verhelfen.""Ground X und seine öffentliche Blockchain Klaytn verfolgen diegleiche Mission wie Binance, nämlich die Förderung und Stimulationdes nachhaltigen Wachstums in der Branche und die Entwicklungnutzbringender Anwendungsfälle", sagte Wei Zhou, Binance CFO. "Wirbegrüßen den Beitritt zum Klaytn Governance Council und freuen unsauf die Kooperation mit anderen wichtigen Partnern wie LG Electronicsund Kakao. Sie gehören zu den innovativsten Unternehmen in Asien, undgemeinsam werden wir in einer offenen Partnerschaft das Wachstum desglobalen Blockchain-Ökosystems unterstützen."Klaytn entwickelt sofort einsatzbereite Blockchain-gestützteServices und kollaboriert dazu mit vielversprechendenBlockchain-Projekten mit einer massiven globalen Nutzerbasis.Insgesamt hat Klaytn bereits mit 47 Servicepartnern aus verschiedenenIndustriezweigen kooperiert. Mehr als ein Dutzend seiner Partnerhaben bereits Blockchain-Services gestartet, noch in diesem Jahrsollen weitere folgen. Weitere Informationen zum Partner- undGovernance Council-Programm von Klaytn finden Sie auf der offiziellenKlaytn-Webseite www.klaytn.com.Informationen zu Klaytn(https://www.klaytn.com/)Klaytn ist eine globale öffentliche Blockchain-Plattform.Entwickelt wurde sie von Ground X, die Blockchain-Sparte vonSüdkoreas führender Mobilplattform Kakao. Klaytn ist eineserviceorientierte Blockchain-Plattform, die eine intuitiveEntwicklungsumgebung und ein angenehmes Endbenutzererlebnis bietet.Sie ist auf Zuverlässigkeit und Stabilität ausgelegt und bietetgroßes Entwicklungspotenzial von Services für die breite Masse. DiePlattform unterstützt die sofortige Erstellung praxistauglicherAnwendungen im großen Maßstab, damit Endbenutzer den maximalen Nutzenaus Services ziehen, auch wenn sie keine große Erfahrung mitBlockchain oder Kryptowährungen haben.https://medium.com/klaytnhttps://twitter.com/klaytn_officialhttps://www.facebook.com/klaytn.official/https://www.linkedin.com/company/klaytnInformationen zu BinanceBinance ist ein mehrgliedriges Blockchain-Ökosystem. Es ist demhöheren Ziel verpflichtet, die Blockchain voranzubringen und denGeldmarkt zu liberalisieren. Binance Exchange ist die weltweitführende Kryptowährungsbörse nach Handelsvolumen mit Nutzern aus über200 Ländern und Regionen. Zum Binance-Ökosystem gehören auch BinanceLabs (Risikokapitalarm und Inkubator), Binance DEX (dezentralisiertesExchange-Feature, aufgesetzt auf das native, Community-gestützteBlockchain-Softwaresystem Binance Chain), Binance Launchpad(Plattform für Token-Verkauf), Binance Academy (Schulungsportal),Binance Research (Marktanalyse), Binance Charity Foundation(Blockchain-gestützte, gemeinnützige Spendenplattform zurUnterstützung von Nachhaltigkeit), Binance X (Initiative für dieEntwicklergemeinde) und Trust Wallet (offizielles Multicoin Walletund dApps Browser). Weitere Informationen finden Sie unter:https://www.binance.comFoto - https://mma.prnewswire.com/media/1014120/Klaytn_Welcomes_Binance_to_its_Governance_Council.jpgPressekontakt:Ines Chunines.chun@groundx.xyz+82 10-7266-4556Original-Content von: Klaytn, übermittelt durch news aktuell