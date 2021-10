Binance stellt ersten Chief Communications Officer ein und entwickelt sich weiter zum globalen Finanzinstitut

Singapur (ots/PRNewswire) -Binance ernennt den ehemaligen GE- und Edelman-Kommunikationsleiter Patrick Hillmann zum Chief Communications OfficerBinance (https://www.binance.com/), das weltweit führende Blockchain-Ökosystem und die Kryptowährungsbörse, gab heute bekannt, dass sie den GE- und Edelman-Veteranen Patrick Hillmann als Chief Communications Officer des Unternehmens eingestellt hat. Hillmann wird die globale Kommunikations- und Public-Affairs-Abteilung von Binance leiten, während diese weiter wächst, sich weiterentwickelt und die Branche als wichtige Säule der Weltwirtschaft in eine neue Ära führt."In nur vier Jahren ist Binance in einem Tempo gewachsen, wie man es in der jüngeren Geschichte selten gesehen hat. Da wir unsere Entwicklung von einem disruptiven Tech-Startup zu einem angesehenen globalen Finanzinstitut fortsetzen, haben wir erkannt, dass es für uns von größter Bedeutung ist, führende Experten für Compliance, Kommunikation und Regierungsangelegenheiten zu gewinnen. Patricks nachgewiesene Erfolgsbilanz bei der erfolgreichen Neupositionierung einiger der größten Marken der Welt in stark regulierten Branchen hebt ihn deutlich von anderen ab", sagte Binance-Mitbegründer Yi He.Als erster Chief Communications Officer von Binance wird Hillmann alle Aspekte der Unternehmenskommunikation, der Öffentlichkeitsarbeit, der Medienarbeit und des Engagements für die Stakeholder des Unternehmens überwachen. Zu Hillmanns Aufgabenbereich gehört auch die Zusammenarbeit mit den Compliance- und Sicherheitsverantwortlichen von Binance bei der Abstimmung des Unternehmens mit den globalen Aufsichtsbehörden.Binance CEO Changpeng Zhao (CZ) sagte: "Wir arbeiten Hand in Hand mit den Regulierungsbehörden auf der ganzen Welt an unserem gemeinsamen Ziel, die Benutzer zu schützen, Innovationen zu fördern und die Branche weiter zu etablieren. Patricks fünfzehnjährige Erfahrung in der Arbeit an globalen Regulierungsfragen wie der DSGVO wird entscheidend sein, um diese Arbeit voranzutreiben."Bevor er zu Binance kam, war Hillmann Global Head of Innovation in der Krisen- und Risikopraxis von Edelman, wo er die Angebote des Unternehmens in den Bereichen Cybersicherheit und Desinformationsbekämpfung leitete. Vor seiner Tätigkeit bei Edelman bekleidete er leitende Positionen im Bereich Government Affairs und Public Affairs bei General Electric (GE) und der National Association of Manufacturers (NAM). Bei GE und NAM leitete Patrick die Bemühungen dieser Unternehmen, sich in zahlreichen globalen Richtlinien zu engagieren."Dem Führungsteam von Binance beizutreten ist eine einmalige Gelegenheit, meine Erfahrung zu nutzen, um ein Unternehmen zu unterstützen, das die Welt wirklich verändert. Da wir in Zusammenarbeit mit den globalen Regulierungsbehörden weiter wachsen, ist das Potenzial dieser Branche heute kaum abzuschätzen", so Hillman.Dies folgt auf die kürzlich erfolgten Ernennungen des Chief Regulatory Liaison Officer Mark McGinness, der früher als Leiter für internationale Beziehungen bei der Dubai Financial Services Authority (DFSA) tätig war, und des Global Money Laundering Reporting Officer (GMLRO) Greg Monahan (https://www.binance.com/en/blog/421499824684902556/leadership/binance-hires-former-us-federal-law-enforcement-investigator-greg-monahan-as-global-money-laundering-reporting-officer), einem ehemaligen Kriminalbeamten des US-Finanzministeriums, in das globale Compliance-Team von Binance, neben vielen anderen.Informationen zu BinanceBinance ist der weltweit führende Anbieter von Blockchain-Ökosystemen und Kryptowährungsinfrastrukturen mit einer Finanzproduktpalette, die die größte Börse für digitale Vermögenswerte nach Volumen umfasst. Die Binance-Plattform genießt das Vertrauen von zig Millionen Menschen weltweit und hat sich zum Ziel gesetzt, die weltweit sicherste Börse für private und institutionelle Anleger zu bieten. Sie verfügt über ein unübertroffenes Portfolio an Blockchain-Produkten und -Angeboten, darunter: Krypto-Handel und -Finanzen, Bildung, Daten und Forschung, soziales Engagement, Investitionen und Inkubation, Dezentralisierung und Infrastrukturlösungen und vieles mehr. Weitere Informationen finden Sie unter: https://www.binance.comPhoto - https://mma.prnewswire.com/media/1672911/Patrick_Hillmann_Binance.jpgOriginal-Content von: Binance, übermittelt durch news aktuell