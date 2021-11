Binance-CEO: “Um ehrlich zu sein, ich verstehe Dogecoin nicht”!

Der CEO der weltgrößten Krypto-Börse verriet, dass er die beliebte Meme-basierte Kryptowährung Dogecoin (CRYPTO: DOGE) “nicht versteht”.

In einem Interview mit The Associated Press sagte der CEO von Binance, Changpeng Zhao : “Um ehrlich zu sein, verstehe ich Dogecoin nicht. Aber das zeigt die Macht der Dezentralisierung.

“Was ich denke, kann wichtig sein oder auch nicht. Wenn eine ausreichend große Anzahl von ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung