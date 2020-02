"Bin ich schlauer als Oliver Pocher?" am Freitag: Wo hapert es bei Pocher? "Private Lebensplanung, Verhütung..."

Köln (ots) - Oliver Pocher muss ran! Am Freitag, 7. Februar 2020, 20:15 Uhr,unterzieht sich der Komiker in der RTL-Live-Show "Bin ich schlauer als OliverPocher?" einem umfangreichen Schlauheitstest. Model Lilly Becker, "Let´sDance"-Juror Joachim Llambi sowie Komiker Lutz van der Horst machen denidentischen Check live im Studio und jeder Zuschauer kann den Test live vonzuhause aus mitmachen. Günther Jauch moderiert die Sendung. Für wie schlau sichOliver Pocher hält und ob der Wendler nach dem Pocher-Wendler-Beef seine Showschaut, darüber spricht der Sprücheklopfer im Interview.RTL-Interview Oliver Pocher:Was bedeutet Schlauheit für Sie? "Das ist schwer einzuschätzen. Es gibt ja eineGrundintelligenz, die man hat, wenn man z.B. gut in der Schule ist. Dann gibt esja auch noch eine allgemeine Schlauheit. Und schließlich gibt es Leute, dieKomiker verklagen wollen. Es gibt unterschiedliche Arten der Schlauheit."Glauben Sie, Michael Wendler guckt Ihre Live-Show "Bin ich schlauer als OliverPocher?" am Freitag? "Wenn man ihm den Fernseher nicht gepfändet hat, muss ichdavon ausgehen."Für wie schlau halten Sie sich? "Ich halte mich für durchaus solide schlau. Ichhabe mich bisher sehr gut in meinem Leben geschlagen, bin ganz gutzurechtgekommen. Ich war nie einer, der besonders gute Noten hatte, aber ichhabe so eine "Street Smartness" wie man so schön sagt. Also ich kann sehrschnell Situationen einschätzen und habe eine große Spontaneität, die hilft mirdurchaus weiter."Ihr Bühnenprogramm hieß "Gefährliches Halbwissen". Wie oft sind Sie im Leben mitHalbwissen durchgekommen? "Jeden Tag immer wieder aufs Neue. Immer von allem soein bisschen wissen und mit ein, zwei Fakten die Leute schocken. Man kann z.B.einfach sagen: 'Wow - wie Kansas City das noch gedreht hat im Super Bowl' obwohlman das Spiel gar nicht gesehen hat, aber aufgrund von drei Tweets dieGeschichte nacherzählen kann. Funktioniert auch bei allen anderen Sachen imLeben."Vertrauen Sie bei "Bin ich schlauer als Oliver Pocher" auf Halbwissen oderbereiten Sie sich vor? "Man kann sich auf einen Schlauheits-Test nichtvorbereiten. Entweder ist man es oder nicht. Ich habe aber mit dem Dudenangefangen, habe dann aber nach Aachen aufgehört. Man kann auch nicht alleswissen... Ich bin sehr gespannt auf das Ergebnis, denn den Test habe ich jaschon gemacht und am Freitag werden in der Live-Show die Ergebnissepräsentiert."In der letzten Show war Günther Jauch absoluter Durchschnitt, er war schlauerals 49 Prozent der Deutschen. Was halten Sie vom Ergebnis? "Ehrlich gesagt hater es damit sehr weit gebracht. Da muss man sagen: Respekt, dass einer mit sowenig Wissen sogar eine Quizsendung im Fernsehen moderieren kann. Da sieht manmal, dass das wirklich nichts zu bedeuten hat. "Haben Sie das Ziel, schlauer als Günther Jauch zu sein? "Mein Ziel ist: Ich willreicher sein als Günther Jauch. Das ist für mich interessanter."In welchen Themengebieten sind Sie unschlagbar? "Ich weiß nicht, ob Spontaneitätund Humor als Themengebiete kommen - Da wird's sehr schwer."Und wo hapert es bei Ihnen? "Private Lebensplanung, Verhütung - es gibtverschiedene Themen."Ihre Kampfansage an die Zuschauer und Ihre Gegner in der Show? "Man hört jaimmer, dass der Fernsehzuschauer nicht so intelligent sei. Beweisen Sie dochbitte mir und dem Rest der Welt das Gegenteil am Freitag!"So wie Günther Jauch vor der ersten Sendung im November, muss sich auch OliverPocher im Vorfeld der Show einem umfangreichen Schlauheitstest unterziehen.Unter strengsten Anti-Schummel-Vorkehrungen, vor laufender Kamera. Erst in derLive-Show wird er nach jeder Frage erfahren, wie gut oder schlecht er dabeiabgeschnitten hat. Im Vergleich zu seinen prominenten Gästen Model Lilly Becker,"Let´s Dance"-Juror Joachim Llambi und Komiker Lutz van der Horst, die sich demidentischen Check live in der Sendung unterziehen. Und im Vergleich zu einemrepräsentativen Deutschland-Panel, dass sich dem Check bereits vor der Live-Showgestellt hat. So bekommt jeder Fernsehzuschauer am Ende Antworten auf gleichdrei Fragen: Bin ich schlauer als der Durchschnitts-Deutsche? Schlauer als dieStudio-Promis? Vor allem aber: Bin ich schlauer als Oliver Pocher? Die Zuschauerzu Hause können bei jeder Aufgabe mitmachen - ganz einfach mit Zettel und Stift.Experte im Studio ist der Neurobiologe Prof. Martin Korte (55, TU Braunschweig,Arbeitsschwerpunkt u.a. kognitive Neurowissenschaften), der den Testmitentwickelt hat.#BinichschlauerWeitere Informationen und Fotos finden Sie im RTL-Newsroom:Pressekontakt:Frank RendezRTL Television GmbHEin Unternehmen der Mediengruppe RTLProgrammpresseTelefon: +49 (0) 221 456 7 4246Fax: +49 (0) 221 456 95 7 4246frank.rendez@mediengruppe-rtl.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/7847/4511648OTS: RTL Television GmbHOriginal-Content von: RTL Television GmbH, übermittelt durch news aktuell