Billon und FIS kooperieren bei der Kommerzialisierung der zivilisierten Blockchain

London (ots/PRNewswire) -- Billon unterzeichnet eine Absichtserklärung mit FIS, um dieIntegration seiner zivilisierten Blockchain-Technologie in dasweltweit größte Portfolio von Finanztechnologielösungen zuuntersuchen.- FIS und Billon werden sich gemeinsam mit den kombiniertenMulti-Billionen-Märkten für elektronisches Dokumenten- undIdentitätsmanagement und für den globalen Zahlungsverkehr befassen.Billon unterstreicht seine Verpflichtung zum Lösen vonHerausforderungen im Bereich des zuverlässigen Informationsflussesdurch einen Zusammenschluss mit FIS, dem weltweit größten Anbietervon Finanztechnologielösungen, um gemeinsame Produktentwicklungs- undVertriebsmöglichkeiten für ihr Portfolio von Blockchain-Lösungen fürUnternehmen zu erkunden.(Logo: https://mma.prnewswire.com/media/690516/Billon_Logo.jpg )(Photo: https://mma.prnewswire.com/media/724355/Billon_CEO_Founder_FIS_President_CEO.jpg )Die beiden Unternehmen haben nach Abschluss des FIS VCAccelerator-Programms (https://www.venturecenter.co/vcfintech/) zurEvaluierung der Integration von Billons verteilter Architektur fürDokumenten- und Identitätsmanagement in die globaleFinanztechnologie-Suite von FIS eine Absichtserklärung ("LOI", Letterof Intent) unterzeichnet. Billon und FIS sprechen gemeinsam einenMulti-Millionen-Dollar-Markt im Bereich Dokumentenmanagement fürUnternehmen an, die ihre Prozesse rationalisieren und diegesetzlichen Anforderungen erfüllen möchten.Im Rahmen der Vereinbarung werden Billon und FIS auch dieMöglichkeit einer Zusammenarbeit bei Unternehmens- und KMU-Zahlungensowie Mikrozahlungen für digitale und Smartphone-Geräte untersuchen -ein Markt, der bis 2023 bis zu 3,3 Billionen US-Dollar erreichensoll. Die Partnerschaft erweitert die globale Präsenz von Billon, dienun ähnliche Vereinbarungen mit Mitsui Knowledge Industry (MKI) inJapan und Südostasien sowie mit BIK für den CEE-Markt umfasst."FIS hat eine führende Rolle bei der Festlegung undAufrechterhaltung von Technologiestandards für die globaleFinanzdienstleistungsindustrie. Dadurch wird diese Vereinbarung zueinem historischen Meilenstein für Billon und zu einem großen Schrittnach vorn für die zivilisierte Blockchain-Technologie", so AndrzejHoroszczak, CEO und Gründer von Billon. "Billion hat sich zum Zielgesetzt, die Blockchain-Technologie zu zivilisieren, um die Finanz-und Datenmanagementprobleme weltweit zu lösen. Mit FIS an der Seitefreuen wir uns darauf, diese und andere Lösungen auf dem Weltmarkteinzuführen."Die Lösung von Billon ist einzigartig, weil ihre verteilteArchitektur so konzipiert wurde, dass sie die Einschränkungen eineskostspieligen und zeitaufwändigen zentralisierten Informations- undSpeichermanagements beseitigt und die Kontrolle über die Dokumente andas Front-Office und direkt an Einzelpersonen verlagert. UnterTestbedingungen konnte die Architektur von Billon im Vergleich zualternativen Lösungen eine 10-fache Steigerung der Geschwindigkeitund Skalierbarkeit nachweisen.Weitere Informationen zu den Lösungen von Billon für dasDokumenten- und Identitätsmanagement und zum gesamtenLösungsportfolio finden Sie unter https://billongroup.com/Informationen zu BillionBillon wurde mit der Vision gegründet, die Blockchain zuzivilisieren, damit jedes Unternehmen und jeder Kunde von derverbesserten Sicherheit, den Kosten und der Benutzerfreundlichkeitprofitieren kann.https://www.billongroup.comInformationen zu FIShttps://www.fisglobal.comPressekontakt:Maciej Józefowicz+48-608325796maciej.jozefowicz@billongroup.comOriginal-Content von: Billon Group, übermittelt durch news aktuell