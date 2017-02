Billigflieger Wizz mit zwei neuen Strecken ab Frankfurt

Weitere Suchergebnisse zu "Lufthansa":

FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach dem Branchenführer Ryanair landet der nächste stark wachsende Billigflieger am Frankfurter Flughafen.



Die ungarische Fluggesellschaft Wizz Air kündigte am Dienstag eine Verbindung nach Sofia ab Mai und eine nach Budapest ab dem 15. Dezember an. Sie tritt damit in direkte Strecken-Konkurrenz zur Lufthansa . Auch Europas größter Billigflieger Ryanair startet ab März von dem Drehkreuz, das bislang vor allem von der Lufthansa genutzt wird.