Billigflieger Norwegian sieht sich nach IAG-Einstieg von Interessenten umringt

FORNEBU/LONDON (dpa-AFX) - Der norwegische Billigflieger Norwegian sieht sich nach eigener Darstellung von Kaufinteressenten umringt.



Seit dem Einstieg der British-Airways-Mutter IAG hätten sich weitere Interessenten gemeldet, sagte Norwegian-Chef Bjørn Kjos bei der Vorlage der Quartalszahlen am Donnerstag. Dabei handle es sich um sehr ernstzunehmende, professionelle Parteien. IAG hatte vor zwei Wochen bestätigt, bereits einen Anteil von 4,6 Prozent an Norwegian gekauft zu haben. Der Konzern denkt darüber nach eine Übernahmeofferte für die gesamte Airline abzugeben.

Norwegian nimmt die Übernahmepläne inzwischen ernst. Das Unternehmen hat nach eigenen Angaben eine Steuerungsgruppe eingerichtet und Berater engagiert, um die Anfragen zu bewerten. Dabei gehe es darum, die Interessen der Anteilseigner zu schützen. In einer ersten Reaktion auf den IAG-Einstieg hatte Kjos noch gesagt, dass Norwegian nicht zum Verkauf stünde.

Der Kurs der Norwegian-Aktie legte am Donnerstagmorgen um elf Prozent zu. Bereits vor zwei Wochen hatte sie nach der IAG-Ankündigung kräftig an Wert gewonnen, an der Börse ist Norwegian damit rund 12,8 Milliarden norwegische Kronen (1,3 Mrd Euro) wert. Im ersten Quartal konnte der Billigflieger seinen saisontypischen Verlust im Vergleich zum Vorjahreszeitraum eindämmen./stw/jha/