Stuttgart (ots) -EinkaufBillig-Shops - wie gut sind Tedi und Co.? "Marktcheck" amDienstag, 18. Juni 2019, 20:15 bis 21 Uhr, SWR Fernsehen / ModerationHendrike BrenninkmeyerBillig-Shops erobern die Fußgängerzonen. Ob Tedi, Kodi oder Action- in solchen Läden gibt es fast alles zu kaufen, vom Putzlappen überGeschirr bis hin zu Kleinelektronik. Niedrigpreise und Wühltischelösen oft Hamsterkäufe beim Verbraucher aus. Doch was taugen dieProdukte aus den Billig-Läden? "Marktcheck" deckt auf.Weitere geplante Themen der Sendung:Auto-Ersatzteile - muss es wirklich so teuer sein? MitErsatzteilen wie Bremsen, Rückleuchten oder Stoßdämpfern verdienendie Autohersteller viel Geld. Und die Preissteigerungen sind enorm."Marktcheck" überprüft, wie hoch der Preisunterschied beiverschiedenen Werkstätten ist und will wissen, ob es auch günstigeErsatzteil-Alternativen gibt.Bahnfahrt - was muss sich der Kunde gefallen lassen? Der Zug istweg, die Bahn will - nach Rücksprache - die Kosten für die Taxifahrtübernehmen. Was die Erstattung betrifft, muss sich ein"Marktcheck"-Zuschauer aus Lambrecht in der Pfalz allerdingsgedulden. Nicht nur Wochen, nein Monate. Wie verhält es sich, wenndas Fahrrad im Zug geklaut wird? Muss die Bahn dafür aufkommen?"Marktcheck"-Rechtsexperte Karl-Dieter Möller gibt Tipps undHinweise. Und er erklärt, ob ein Fahrgast trotz gültigen Tickets denZug verlassen muss?Dachfenstertausch - wie gut arbeiten die Handwerker? Dachfenstersind oft einem besonderen Verschleiß ausgesetzt, Wind und Wetterhinterlassen ihre Spuren. Doch ein Austausch will gekonnt sein. Wiestellen sich Dachdecker an? Welcher arbeitet fachmännisch und gut?"Marktcheck" macht den Test.Burger-Hype - muss es immer Fleisch sein? Der "Beyond Meat Burger"ist vor allem eines - fleischlos. Was bei der Nachfrage allerdingskeine Rolle spielt. Als ihn der Discounter Lidl vergangenen Monat füreine Aktion ins Sortiment nimmt, löst das einen Ansturm aus.Innerhalb kürzester Zeit war der vegane Fleischersatz vergriffen.Jetzt folgt eine neue Aktion und auch viele Burger-Läden haben dasFleischersatz-Produkt auf die Speisekarte gesetzt. Wie gut ist derBurger und was steckt drin? "Marktcheck" klärt auf."Marktcheck" Kritisch, hintergründig, unabhängig berichtet das SWRVerbraucher- und Wirtschaftsmagazin "Marktcheck". HendrikeBrenninkmeyer moderiert die Sendung jeden Dienstag um 20:15 Uhr imSWR Fernsehen. Informationen unter SWR.de/marktcheck.Sendungen und Beiträge sind nach der Ausstrahlung unterSWR.de/marktcheck und auf YouTube unter youtube.com/marktcheck zusehen.Informationen, kostenfreie Bilder und weiterführende Links unterhttp://swr.li/swrfernsehen-marktcheck-billig-shopsFotos bei ARD-foto.de.Pressekontakt: Katja Matschinski, Telefon 0711 929 11063,kommunikation@SWR.deOriginal-Content von: SWR - Südwestrundfunk, übermittelt durch news aktuell