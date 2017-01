Billig-Mode in der City: Saks Off 5th will 500 Marken anbieten

Frankfurt/Main (ots) - Bei der Kaufhof-Schwester Saks Off 5th, diePremium-Mode mit hohen Rabatten in Deutschlands Innenstädten anbietenwill, laufen die Vorbereitungen für den Marktstart auf Hochtouren."Mehr als 250 Marken haben schon zugesagt, zu liefern. Bis Ende desJahres wollen wir rund 500 Marken haben", sagte Einkaufschefin BernaBartosch dem Fachmagazin TextilWirtschaft (dfv Mediengruppe)exklusiv.Namen wollte sie vor der Eröffnung des ersten Standortes, desCarsch-Hauses in Düsseldorf spätestens im Juli, noch nicht nennen.Saks Off 5th wolle "begehrenswerte, global vertretene Premium-Markenin einzigartiger Atmosphäre" anbieten, mit Preisabschlägen von bis zu70 Prozent. In Deutschland seien 40 der sogenannten Off-Price-Häuservon rund 3.000 Quadratmetern Größe geplant, in ganz Europa sogar etwa200."Saks Off 5th wird den Innenstädten gut tun" und dieBesucherfrequenz steigern, sagte Wayne Drummond, Europa-Chef, derTextilWirtschaft. "Die Kombination aus relevanten Marken, tollenPreisen und ständigen Neuigkeiten fehlt im deutschen Fashion-Handel",glaubt Drummond. Spätestens alle neun Wochen solle das Sortimentgewechselt sein und die Läden völlig verändert aussehen. Saks Off 5thwerde keine überalterte Ware anbieten, aber solche aus demvergangenen Jahr oder der Endphase des aktuellen Kollektionszyklus -zu 50 Prozent Mode und zu 20 Prozent Schuhe.Auch zum umstrittenen Thema Sonntagsöffnungen äußerte sich derKanadier Drummond: "Ich wundere mich darüber, dass man in Deutschlandsonntags nicht einmal sein Auto waschen darf". Der kanadischeMutterkonzern von Galeria Kaufhof, Hudson's Bay Company (HBC),betreibt die Premium-Billigkette Saks Off 5th bereits seit vielenJahren in den USA und Kanada und will jetzt in Europa vom Boom derOutlet-Center profitieren. In diesem Jahr sind Eröffnungen inDüsseldorf, Frankfurt, Wiesbaden, Heidelberg, Stuttgart und imniederländischen Rotterdam geplant.---------------------------------Die TextilWirtschaft-Medien umfassen das gesamte Spektrum derModeberichterstattung und beleuchten sämtliche Facetten des Textil-und Bekleidungsmarktes auf allen wichtigen Schauplätzen. Jederzeitund überall versorgt die TextilWirtschaft (TW) Entscheider mitrelevanten Branchen-Informationen: wöchentlich in Print und auf demiPad, täglich digital oder persönlich während einer Veranstaltung.Über 35 Journalisten und Korrespondenten berichten aus deneuropäischen Mode-Metropolen über das Geschehen innerhalb der Branche- von der Produktidee über die Vertriebs-Strategie bis hin zumAbverkauf. www.textilwirtschaft.deDie dfv Mediengruppe mit Sitz in Frankfurt am Main gehört zu dengrößten konzernunabhängigen Fachmedienunternehmen in Deutschland undEuropa. Ihr Ziel ist es, Menschen in ihrem Beruf und ihrem Geschäfterfolgreicher zu machen. Mit ihren Töchtern und Beteiligungenpubliziert sie über 100 Fachzeitschriften für wichtigeWirtschaftsbereiche. Das Portfolio wird von über 100 digitalenAngeboten sowie 400 aktuellen Fachbuchtiteln ergänzt. Über 140kommerzielle Veranstaltungen, beispielsweise Kongresse und Messen,bieten neben Informationen auch die Chance zu intensivem Netzwerken.Die dfv Mediengruppe beschäftigt 970 Mitarbeiter im In- und Auslandund erzielte 2015 einen Umsatz von 147,3 Millionen Euro.Pressekontakt:dfv MediengruppeUnternehmenskommunikationTelefon +49 69 7595-2051Telefax +49 69 7595-2055presse@dfv.dehttp://www.dfv.deOriginal-Content von: TextilWirtschaft, übermittelt durch news aktuell