Bill und Melinda Gates veranstalten zweites jährliches Goalkeepers-Event mit Fokus auf die Stärke der Jugend, um die weltweite Entwicklung voranzubringen

Dynamische junge Führungskräfte aus den Bereichen Regierung,Wirtschaft, Technologie, Medien, Entertainment und gemeinnützigenOrganisation werden Innovationen und Konzepte diskutieren, um dieglobalen Nachhaltigkeitsziele (Global Goals) zu erreichenSeattle (ots/PRNewswire) - Bill und Melinda Gates, gemeinsameVorsitzende der Bill & Melinda Gates Foundation, werden aufstrebendeund etablierte Führungskräfte aus Regierungs- und Wirtschaftskreisen,aber auch Aktivisten und Künstler bei der Veranstaltung Goalkeepers2018 in New York City vom 25. bis 26. September um sich sammeln. Imzweiten Jahr dieses Events wird der erstaunliche Fortschrittbeleuchtet, den man seit 1990 bei der Verringerung von Armut erzielthat, und es wird gezeigt, was alles möglich ist, wenn die Welt in dieGesundheit und Bildung ihrer wachsenden jungen Bevölkerunginvestiert, insbesondere in Afrika.Zu den Teilnehmern gehören junge Führungspersönlichkeiten wie u.a. David Sengeh, Chief Innovation Officer der Regierung von SierraLeone, Trisha Shetty, indische Anwältin, soziale Aktivistin undGründerin von SheSays, King Kaka, kenianischer Musiker und Aktivist,sowie Aranya Johar, indische Poetry-Slam-Künstlerin. Weitere Rednerumfassen Graça Machel, internationale Verfechterin von Frauen- undKinderrechten und Mitgründerin des Graça Machel Trust, RichardCurtis, Autor, Aktivist und Mitgründer von Project Everyone, sowieStephen Fry, Schauspieler, Autor und Moderator. Zu den Interpretenzählen der britische Sänger und Songschreiber Ed Sheeran und derBrooklyn Youth Chorus. Zusätzliche Referenten werden in Kürzebekanntgegeben.Goalkeepers(https://www.gatesfoundation.org/goalkeepers/index.html) ist eineüber mehrere Jahre laufende Kampagne, um die Fortschritte im Hinblickauf die Ziele der UN für nachhaltige Entwicklung(Nachhaltigkeitsziele; engl.: Global Goals) zu beschleunigen.Mithilfe überzeugender Geschichten, Daten und starker Partnerschaftenstellt Goalkeepers die erreichten Fortschritte in den Fokus, verlangtvon Regierungen Rechenschaft und bringt eine neue Generation vonFührungspersönlichkeiten zusammen, um die drängendstenHerausforderungen unserer Welt anzugehen. In diesem Jahr wird sichGoalkeepers auf das Wachstum der jungen Bevölkerung konzentrieren undwie es den zukünftigen Fortschritt in der Welt beeinflussen wird. DieRedner werden demonstrieren, wie Investitionen in das "Humankapital",d. h. in die Gesundheit und Bildung von jungen Menschen,Leistungsstärke und Innovationen ermöglichen, die Armut verringernund Wohlstand erzeugen.Am 18. September, eine Woche vor der New Yorker Veranstaltung,werden Bill und Melinda Gates ihren Goalkeepers 2018 Reportveröffentlichen. Im Report, ebenfalls bereits im zweiten Jahrpubliziert, werden die Innovationen und entscheidenden Investitionenhervorgehoben, die die Welt jetzt in Angriff nehmen muss, umabzusichern, dass junge Leute ihr volles Potenzial erreichen und ineine Ära mit weltweitem Wohlstand und Sicherheit eintreten können.Die Goalkeepers Global Goals Awards werden am 25. Septemberpräsentiert, dem Abend vor der Goalkeepers-Tagesveranstaltung. InPartnerschaft mit der Bill & Melinda Gates Foundation zeichnen dieseAwards herausragende jugendorientierte Arbeiten auf der ganzen Weltaus, die direkt mit den 17 Nachhaltigkeitszielen verbunden sind. Dievier Award-Kategorien sind Progress Award, Changemaker Award,Campaign Award und Global Goalkeeper Award.Goalkeepers 2018 kann man per Livestream über den Facebook-Kanalder Bill & Melinda Gates Foundation miterleben:https://www.facebook.com/gatesfoundation/.Weitere Informationen findet man unterwww.gatesfoundation.org/goalkeepers. Die Website wird ab sofort biszur Veranstaltung regelmäßig aktualisiert.Hinweise an RedakteureMedienanfragen bitte an media@gatesfoundation.org.Informationen zur Bill & Melinda Gates FoundationGeleitet von der Überzeugung, dass jedes Leben gleichwertig ist,setzt sich die Bill & Melinda Gates Foundation mit ihrer Arbeit dafürein, allen Menschen ein gesundes und produktives Leben zuermöglichen. In Entwicklungsländern konzentriert sich die Stiftungauf die Verbesserung der Gesundheit der Menschen und darauf, Ihneneine Chance zu geben, sich aus Hunger und extremer Armut zu befreien.In den Vereinigten Staaten setzt sich die Stiftung dafür ein, dassalle Menschen - insbesondere diejenigen mit den geringsten Mitteln -Zugang zu den notwendigen Möglichkeiten und Chancen zu erhalten, umin der Schule und im Leben erfolgreich zu sein. Die Stiftung mitHauptsitz in Seattle, Washington, wird von CEO Susan Desmond-Hellmannund dem Mitvorsitzenden William H. Gates Sr. geführt und unterstehtder Leitung von Bill und Melinda Gates und Warren Buffett.Informationen zu GoalkeepersGoalkeepers ist die Kampagne der Stiftung, um den Fortschritt inRichtung auf die Ziele der nachhaltigen Entwicklung (bzw.Nachhaltigkeitsziele/Global Goals) zu beschleunigen. Durch denAustausch der Geschichten und Daten hinter diesenNachhaltigkeitszielen bei Veranstaltungen und durch einen jährlichenReport hoffen wir, eine neue Generation von Führungspersönlichkeiten- sogenannte Goalkeepers - inspirieren zu können, die das Bewusstseinfür den Fortschritt erhöhen, Rechenschaft von ihren politischenAnführern fordern und die Maßnahmen zur Erreichung derNachhaltigkeitsziele voranbringen.Informationen zu den globalen NachhaltigkeitszielenAm 25. September 2015 haben sich 193 Staats- und Regierungschefsam Hauptsitz der Vereinten Nationen in New York zur Umsetzung der 17Ziele für nachhaltige Entwicklung (bzw. Nachhaltigkeitsziele/GlobalGoals) verpflichtet. Es handelt sich dabei um eine Reihe ehrgeizigerZiele und Vorgaben, mit denen bis zum Jahr 2030 drei außerordentlicheDinge erreicht werden sollen: Beendigung der Armut, Verringerung derUngleichheit und Aufhalten des Klimawandels.Project Everyone, Mitgründer von Goalkeepers, wurde vom Autor,Filmemacher und SDG-Unterstützer Richard Curtis ins Leben gerufen, umeinen Beitrag zur Verwirklichung der Nachhaltigkeitsziele zu leisten,indem eine stärkere Wahrnehmung der Ziele gefördert wird, führendeglobale Akteure in die Verantwortung genommen und gezielte Maßnahmenvorangetrieben werden. Mehr erfahren Sie unterwww.project-everyone.org.Original-Content von: Bill & Melinda Gates Foundation, übermittelt durch news aktuell