Hamburg (ots) -Alle reden über die bevorstehende Hochzeit von Heidi Klum undTokio-Hotel-Gitarrist Tom Kaulitz. GALA (Heft 17/2019, ab morgen imHandel) fragte dessen Zwillingsbruder Bill, 29, diese Woche, ob eraktuell auch in festen Händen sei: "Leider nicht. Schön wär's. Ichbin der einzige Single aus der Band. Das war schon immer so. Aber ichglaube, man kann nicht nach Liebe suchen, es muss passieren", so BillKaulitz zu GALA.